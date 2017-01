Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan 2004 yılında 18 yaşındayken Manchester United'a transfer olan Rooney gollerine, ilk maçında Fenerbahçe karşısında "hat-trick" yaparak başladı. United kariyerinde geçtiğimiz hafta lig maçında Stoke City karşısında beraberliği getiren deneyimli futbolcu 250 gole ulaşarak rekor kırdı. 1956-1973 yılları arasında attığı 249 golle rekoru elinde tutan "Sir" unvanlı Bobby Charlton'ı geride bırakan 31 yaşındaki Rooney, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Liverpool'un banliyö semtlerinden Croxteth'de 24 Ekim 1985 tarihinde dünyaya gelen Rooney'nin futbol aşkı öğrencilik yıllarında başladı. Futbol oynamasına izin verilmemesine kızarak okulun laboratuvarının duvarına tekmeyle zarar verdiği için iki gün ceza alan İngiliz futbolcu, 11 yaşında Everton'ın altyapısına girdi.

11 yaş altı takımında 30 maçta attığı 114 golle nasıl bir futbolcu olacağına dair ilk sinyalleri veren Rooney, Everton ile 17 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve haftalık kazancını 75 sterlinden 8 bin sterline çıkardı.

Manchester United'a rekor ücretle transfer oldu

Everton'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Rooney, 30 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle Manchester United'ın yolunu tuttu. Bu rakam, 20 yaşından küçük bir futbolcuya verilen en yüksek bonservis olarak tarihe geçti.

Everton formasıyla iki sezonda tüm kulvarlarda 77 maça çıkan ve 17 kez rakip fileleri havalandıran genç yıldızı 14 yaşından bu yana takip eden Manchester United teknik direktörü Alex Ferguson, genç yıldıza ilk şansı Avrupa kupasında karşılaştığı Fenerbahçe önünde verdi.

İlk maçında "hat-trick" yaptı

2004-05 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Old Trafford Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan Manchester United, rakibini 6-2 gibi farklı bir skorla geçerken, Wayne Rooney de bu maçta yaptığı "hat-trick"le kendisine güvenenleri yanıltmadı.

68 bin 128 taraftarın tribündeki yerini aldığı "Düşler Tiyatrosu" olarak bilinen Old Trafford'daki ilk sınavında kaleci Rüştü'nün koruduğu kalenin ağlarını 17, 29 ve 54. dakikalarda sarsan İngiliz futbolcu, 18 yaşında Real Madrid formasıyla üç gol atan Raul ile organizasyon tarihinde "hat-trick" yapan en genç iki futbolcudan biri oldu.

Rooney'nin ekim ve kasım aylarında dört maçta daha ilk 11'de sahaya çıktığı ancak skor üretemediği gruptan ikinci olarak bir üst tura yükselen Manchester ekibi, İtalya'nin Milan takımına iki maçta da 1-0'lık skorlarla yenilerek turnuvaya veda etti.

Manchester United'daki ilk sezonunu 17, ikinci sezonunu 19 golle kapatan Rooney, Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından iki sezon üst üste yılın en iyi genç futbolcusu ödülüne layık görüldü.

14 kupa sevinci yaşadı

Wayne Rooney, 2004 yılında transfer olduğu Manchester United ile toplam 14 kez kupa sevinci yaşadı.

Rooney'nin yer aldığı kadrosuyla ilki 2006-07 sezonunda olmak üzere İngiltere Premier Lig'de 5 kez ipi göğüsleyen Manchester temsilcisi, 2007-08 sezonunda Chelsea'yi penaltı atışlarıyla mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

İngiliz futbolcu, Community Shield'i 4, Lig Kupası'nı 2, Federasyon Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı da birer kez kazanma başarısını gösterdi.

Rekor 546. maçta geldi

Wayne Rooney, Manchester United'ın en fazla gol atan futbolcusu unvanını 546. maçta yakaladı. Önceki rekoru elinde tutan Bobby Charlton, 249 golü 758 maçta atmıştı.

Manchester United kariyerindeki gol perdesini Fenerbahçe maçıyla 2004 yılında açan Rooney, 50. golünü 2007 yılında Bolton'a, 100. golünü 2009 yılında Wigan'a, 150. golünü 2011 yılında Arsenal'a, 200. golünü ise 2013 yılında Bayer Leverkusen'e, 250. golünü ise Stoke City'e karşı kaydetti.

Deplasman golleriyle de rekor kırdı

Premier Lig'de dün oynadıkları Stoke City maçının uzatma dakikalarında takımına beraberliği getiren Rooney, deplasmandaki gol sayısını 88'e çıkararak Premier Lig'de rekor kırdı.

İngiliz futbolcu, 87 deplasman golüyle rekorun eski sahibi Alan Shearer'ı geride bırakırken, Frank Lampard 85 golle üçüncü sırada yer alıyor.

Son 50 golde yavaşladı

Manchester United'daki ilk 50 golünü 131 maçta, ikinci 50 golünü 111 maçta, üçüncü 50 golünü 84 maçta, dördüncü 50 golünü ise 80 maçta atan Rooney, kulüp rekoru kırdığı son 50 gole ise 140 maçta ulaşabildi.

Premier Lig maçlarında 180 kez takımı adına skor üreten Rooney, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 34, Federasyon Kupası'nda 22, Lig Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 5'er, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda 3, Community Shiled'de ise 1 gol attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Feyenoord'u 4-0 yendikleri maçta takımı adına perdeyi açan Rooney, Avrupa kupalarındaki gol sayısını 39'a çıkarmış ve Ruud van Nistelrooy'u geride bırakarak Manchester United'ın Avrupa arenasında en fazla gol atan futbolcusu olmuştu.

Gollerinin 193'ünü sağ, 27'sini sol ayak, 30'unu da kafa vuruşla kaydeden deneyimli futbolcu, penaltıdan 26, frikikten 6, ceza alanı dışından 37, içinden ise 213 kez rakip fileleri havalandırdı.

Old Trafford Stadı'nda 136 kez gol sevinci yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, 2009-10 ve 2011-12 sezonlarında 34 gol attı.

İrlanda Milli Takımı'nı istemedi

Büyükannesinin İrlandalı olması nedeniyle 16 yaşında kendisine sunulan İrlanda Milli Takımı'nda oynama teklifini "kendisini tamamen İngiliz" hissettiği gerekçesiyle reddeden Rooney, ilk kez 17 yaşında giyme şansı yakaladığı milli formayla 53 gol atarak bu alanda da 49 golle rekoru elinde tutan Bobby Charlton'ı geride bıraktı.

2004 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Makedonya'ya 17 yaşındaki attığı golle milli takım tarihinin en genç gol atan futbolcusu olan Rooney, kariyerinde 3 şampiyonada mücadele etti. 2004 ve 2012 yıllarında çeyrek final gören İngiliz oyuncu, geçen yıl turnuvaya ikinci turda veda ederken, 2008 yılında ise İngiltere eleme grubundan çıkamadı.

119 kezle İngiltere Milli Takımı'nın formasını en fazla giyen ikinci futbolcu olan Rooney, 2010 Dünya Kupası'nın düzenlendiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 16 turunda Almanya'ya 4-1 yenilerek turnuvaya veda ederken, Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası'nda ise D Grubu'nda hiç galibiyet alamadan eve döndü.

Tabloid basından canı yandı

Manchester United'da uzun yıllar birlikte çalıştığı Alex Ferguson ile zaman zaman ters düşen Rooney, özel hayatıyla ilgili fotoğraf ve haberlerle de tabloid basının ilk sayfalarında yer alarak şimşekleri üzerine çekti.

2010 yılında takımdan ayrılmak isteyen ve Ferguson ile arası açılan İngiliz futbolcu, bu konuda geri adım atarak Manchester ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. 2006 yılında nişanlısı Coleen McLoughlin ile ilgili haberler nedeniyle The Sun ve News of the World gazetelerinden 100 bin sterlin tazminat kazanan Rooney, 2008 yılında özel hayatına dair iddialarla yeniden manşetlerde boy gösterdi.

Son olarak geçen yıl The Sun gazetesinin İngiltere Milli Takımı'nın kamp yaptığı otelde alkollüyken çekilen fotoğrafını manşete taşıması üzerine özür dilemek zorunda kalan İngiliz futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'nun da tepkisini çekti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 14 milyondan fazla takipçisi bulunan Rooney, futbol dışında boks tutkusuyla da biliniyor.