Atiker Konyaspor teknik patronu Aykut Kocaman NTV’ye ilginç açıklamalar yaptı. Alt yapının önemine dikkat çeken Kocaman, “Büyük paralara yurt dışından oyuncu getirip oynatmak yerine, alt yapıdan oyunculara daha fazla şans vermeliyiz. Sezon başında Fenerbahçe’ye dönmek istedim. Ama sezonun başlamasına 1 hafta kala dönülmez. Etik değil’ derken, “Ligimiz pis bir lig. Pis derken kimse yanlış anlamasın, temasın çok olduğu bir futbol oynanıyor. Saha zeminleri de çok kötü. İtişmenin çok olduğu bir lig” sözlerini kullandı. Kocaman, “Konya’da geleceğim belli değil. Futbolcular da kendine iyi bakmalı. Futbolcular hayatın içinde olmalı, camdan bebek değiller. Ancak siyasi konulardan da uzak durmalılar” açıklaması yaptı.
Kocaman: Türkiye ligi pis bir lig
24.01.2017 - 07:30 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 07:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Burada saha içinde çok temas oluyor... Sezon başında F.Bahçe’ye dönmek istedim ama 1 hafta kala olmazdı”
Etiketler : Aykut Kocaman,
440749 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/440749.aspx
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1
36
12
24
39
3
Galatasaray
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11
3
4
32
18
14
36
4
Fenerbahçe
18
10
5
3
37
14
23
35
5
Antalyaspor
18
8
4
6
21
21
0
28
6
Konyaspor
18
7
6
5
22
18
4
27
7
Bursaspor
18
8
3
7
21
20
1
27
8
Osmanlıspor FK
18
6
8
4
22
20
2
26
9
Trabzonspor
18
7
3
8
15
21
6
24
10
K.D.Ç. Karabük
18
7
3
8
22
26
4
24
11
Gençlerbirliği
17
5
7
5
16
15
1
22
12
Akhisar Bld.
18
5
6
7
11
18
7
21
13
Kasımpaşa
18
6
3
9
21
26
5
21
14
Alanyaspor
18
5
3
10
25
38
13
18
15
Ç. Rizespor
18
4
4
10
19
31
12
16
16
Adanaspor
18
3
5
10
16
26
10
14
17
Kayserispor
18
3
4
11
14
31
17
13
18
Gaziantepspor
17
3
2
12
15
30
15
11
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
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Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
18
11
4
3
35
21
14
34
2
Evkur Yeni Malatyaspor
18
10
4
4
27
17
10
34
3
Sivasspor
18
9
5
4
27
16
11
32
4
Göztepe
18
9
5
4
31
22
9
32
5
Giresunspor
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7
6
5
23
17
6
27
6
Boluspor
18
8
3
7
28
31
3
27
7
Ümraniyespor
17
7
5
5
22
16
6
26
8
Denizlispor
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8
4
6
27
21
6
25
9
Balıkesirspor
17
6
6
5
30
20
10
24
10
Altınordu
18
5
7
6
23
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2
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11
Adana Demirspor
18
5
10
3
19
18
1
22
12
Şanlıurfaspor
18
5
6
7
17
16
1
21
13
Gaziantep BŞB
18
5
4
9
21
26
5
19
14
Bandırmaspor
18
4
6
8
17
22
5
18
15
Elazığspor
18
5
6
7
17
19
2
15
16
Manisaspor
18
3
8
7
18
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11
14
17
Samsunspor
18
2
5
11
6
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20
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18
Mersin İ.Y.
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3
4
11
13
39
26
10