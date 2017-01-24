Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu ve sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. TRT Radyo’da telefonla bağlandığı programda Dursun Özbek yönetiminden memnun olmadığını ve göreve gelmesi için yapılan çağrılara kulak verdiğini söyledi eski başkan. “Geri dön çağrısına nasıl cevap verecekseniz?” sorusuna ise Aysal, “Karabük mağlubiyetinden beri ileti yağmuru, geri dön çağrısı ve özlem mesajları var. Taraftar benim gönlümdedir, seslerine kulak vermeliyim. Ama her şeyin bir usulü var. Galatasaray’da seçim ve kurallar var” ifadeleriyle başkanlık için hazır olduğunu gösterdi. Görevdeki teknik direktör Jan Olde Riekerink hakkında da konuşan eski başkan, “Benim seçtiğim teknik direktörler ile yeni yönetimin tarzları farklı. Benim olduğum dönemde kimleri aldığım ortada’’ diyerek açık bir şekilde Dursun Özbek’i taşladı. Aysal ayrıca göreve gelmesi halinde Riekerink ile devam edip etmeyeceği sorusuna ise “Ben büyüme taraftarıyım” cevabını verdi.

Riva ve Florya büyük tehlike!

Riva ve Florya projelerini de eleştiren Ünal Aysal, “Ben Riva ve Florya için uyarıyı Genel Kurul izin vermeden söyledim. Galatasaray yapılan anlaşma ile her şeyini verip, hiçbir şey almadan masadan kalkabilir” dedi. Satış konusunda yapılan anlaşmayı doğru bulmadığını söyleyen Aysal, “Florya’nın satışı, ciddi bir sorun. Bu kontratın yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Son derece tehlikeli bir anlaşma’’ ifadelerini kullandı.

TARAFTAR ÇILDIRDI ONU İSTİYOR!

Uzun zamandır eski başkanlarını özlemle anan Galatasaray taraftarı, dün Ünal Aysal’ın net ifadeleri sonrasında sevinçten çılgına döndü. Eski başkanın, “Taraftar benim gönlümdedir, seslerine kulak vermeliyim” sözleri üzerine sosyal medyada sarı-kırmızılı renklere gönül verenler daha gür sesle “Başkan Aysal” demeye başladı ve imza kampanyaları düzenledi.

ÖZBEK YANLIŞ YAPIYOR!

Yönetime eleştirilerini sıralayan Ünal Aysal, “Şu ana kadariyi bir performans gösteremediler. Dursun Özbek yönetiminin uyguladığı strateji benim gözümde yanlış. Taraftar da her geçen gün bu yanlışları görüyor. Benim stratejim büyümeye yönelikti. Şu anki yönetimin küçülmeye yönelik” yorumunda bulundu.