Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bülent Uygun Gaziantepspor'un teknik direktörü oluyor! Gaziantepspor'un İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırmasından saatler sonra Bülent Uygun, Kırmızı-Siyalı ekiple anlaştığını açıkladı.

Radyo Bilyoner'de Futbolun Aktörleri programına telefonla bağlanan teknik direktör Bülent Uygun, "Gaziantepspor dün akşam İbrahim hocayla yollarını ayırdığını söyledi. Prensipte anlaştık. Bugün görüşeceğiz yöneticilerle. Bugün bir aksilik olmazsa resmiyet kazanacak" dedi.

"İNŞALLAH TAKIMIMIZI LİGDE TUTARIZ"

Takımı kümede tutacağıma inanmasam kabul etmezdim diyen Uygun, "Daha önce de bunları başardık. Gaziantepspor'u da kümede bırakmak konusundaki inancımız tam. Küme düşme hattı cadı kazanı gibi. Çok keyifli bir sezon yaşanıyor. İnşallah biz de takımımızı ligde tutarız. Devre aralarında transfere karşıyım. Gaziantep'ten de transfer talebim olmayacak. Aynı kadroyla devam edeceğiz" dedi.