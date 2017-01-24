Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Bordo Mavililer'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bildiride, "Profesyonel futbolcu Hugo Rodallega'nın kulübümüze transferi konusunda Akhisar Belediyespor Kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.