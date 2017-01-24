Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Bordo Mavililer'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bildiride, "Profesyonel futbolcu Hugo Rodallega'nın kulübümüze transferi konusunda Akhisar Belediyespor Kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." denildi. 