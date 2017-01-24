Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

H Grubu’nda 11 puan toplayarak daha önce son 16’ya kalan Atiker Konyaspor’un ardından Gümüşhanespor da tur vizesi aldı. Son haftaya ikinci sırada giren Gümüşhanespor, Kızılcabölükspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve puanını 9'a çıkartarak tur atladı. Gümüşhanespor’un beraberlik golo 87. dakikada Ali Özgün’den geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor'un gruptan çıkma şansı kalmadı. 6 puanla üçüncü sırada bulunan Bordo Mavililer, son maçında atiker konyaspor ile perşembe günü karşılaşacak.

KIZILCABÖLÜKSPOR: 1 - GÜMÜŞHANESPOR: 1

Stat: Doğan Seyfi Atlı

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Gökmen Baltacı

Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Semih Ceylan, Kerim Bölük, Ramazan Erarslan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Hüseyin İriç, Taygun Vurgun (Dk. 67 Mustafa Altun), Özer Ercili, Emir Can Sayar, Ali Helvacı, Fevzi Can Bozkuş (Dk. 83 Fatih Arat)

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Taner Koç, Rahmi Muhammet Akyazı, Mehmet Abdullah Çoban, Ali Sakal (Dk. 67 Serhat Mermer), İsmail Köse (Dk. 46 Cem Sultan), Muhammed Çalhanoğlu (Dk. 46 Taşkın Çalış), Cumhur Yılmaztürk, Mehmet Menderes Önkuzu, Mehmet Cansın Çiçek, Ali Özgün

Goller: Dk. 42 Emir Can Sayar (Kızılcabölükspor), Dk. 87 Ali Özgün (Gümüşhanespor)

Kırmızı kart: Dk. 89 Mehmet Cansın Çiçek (Gümüşhanespor)

Sarı kartlar: Dk. 65 Taşkın Çalış, Dk. 82 Cem Sultan (Gümüşhanespor)