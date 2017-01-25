Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray bu skorla Avrupa basketbolunun ekol takımları arasında yer alan Maccabi’ye tarihinin en ağır yenilgilerinden birini yaşatmış oldu. Sarı-kırmızılılar ilk çeyreği 20-16 önde bitirirken soyunma odasına da 13 sayı farkla 52-39 üstün girmeyi başardı. Son çeyreğe 20 sayı farkla önde başlayan Ergin Ataman’ın öğrencileri skoru korumak yerine vites yükseltti. Rakip potayı üçlük yağmuruna tutan Aslan parkeden 102-63 galip ayrıldı. Öte yandan İsrail temsilcisiyle tarihinde 6. kez karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, rakibine karşı ilk galibiyetini aldı. Galatasaray dünkü zaferle THY Euroleague 19. maçında 6. defa sahadan galip ayrılmış oldu.