Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Ara transferde Oleksandr Karavayev dışında şu ana kadar bir oyuncu almayan Fenerbahçe, cumartesi günü gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Başkan Aziz Yıldırım, orta sahaya yapılması beklenen transferlerin Yüksek Divan Kurulu toplantısına kadar bitmesi için İdari Menajer Hasan Çetinkaya’yı sıkıştırıyor. Başakşehir galibiyetiyle şampiyonluk iddiasını artıran sarı-lacivertliler, ara transferin bitimine 1 hafta kala girişimlerini hızlandırırken, Aziz Yıldırım yeni yıldızları Divan Kurulunda duyurarak gövde gösterisi yapmayı planlıyor. Hasan Çetinkaya, Advocaat’ın istediği isimler için pazarlıkları kıran kırana sürdürürken, Yıldırım tecrübeli menajeri sürekli arayarak gelişmeler hakkında bilgi alıyor.

Çetinkaya şartları zorluyor

Özellikle 10 numara transferi için yoğun bir çaba harcayan Fenerbahçe, Juventus’un sambacısı Hernanes için şartları zorlarken, Dinamo Kiev’le de Sydorchuk için pazarlık yapıyor. La Gazetta dello Sport, Lyon’dan Corentin Tolisso’yu almaya çalışan Juventus’un amacına ulaşması halinde Hernanes’in forma şansının hepten düşeceğini yazarak sarı-lacivertlilere müjde verirken, Kiev’in yıldızı Sydorchuk da transferiyle ilgili, “Görüşmeler devam ediyor” açıklaması yaptı. Bu arada Fenerbahçe’nin Milan’ın son anda vazgeçtiği Sosa transferi için yeni bir girişim başlattığı da öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin bu oyunculardan birini mutlaka alarak Advocaat’ın talebini yerine getirmekte kararlı olduğu belirtildi.

Formunu koru formayı kap

Fenerbahçe kupada Amed ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Dirk Advocaat, Başakşehir maçında ilk 11’de göreve verdiği Salih Uçan’la özel bir görüşme yaptı. Genç oyuncunun performansından memnun olduğunu belirten Hollandalı, “Bu şekilde devam edersen takımda kalıcı olursun. Temponu yükselt formayı bir daha çıkarma” övgüsünde bulundu. Ancak Advocaat, Salih’e, “Sezon başından beri böyle çalışsaydın biz bugün transfer peşinde koşmazdık” eleştirisi yapmaktan da geri kalmadı.

Kjaer için kırmızı alarm

Yaşadığı sakatlığa rağmen Başakşehir maçında forma giyen Simon Kjaer bakıma alındı. Danimarkalı stoperin yırtık nedeniyle tedavi gördüğü sol üst ön adalesinde zorlu maç sonrası ödem oluştuğu öğrenildi. Son iki idmana çıkmayan Kjaer’e yoğun bakım uygulanırken, tecrübeli oyuncunun tamamen iyileşmemesi halinde Kayseri maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.

Fernandao hırs yaptı

Başakşehir maçında penaltı kaçıran Fernandao iki gündür Samandıra’da özel idman yapıyor. Böylesine kritik bir maçtaki hatasını kabullenemeyen sambacı, antrenmanlardan sonra Ertuğrul’u kaleye geçirerek yaklaşık yarım saat sadece penaltı atışı gerçekleştiriyor. Fernandao, aynı hatayı bir daha yapmamakta kararlı olduğunu belirtiyor.