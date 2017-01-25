Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray kupada Erzincan’ı farklı mağlup ederek son 16’ya yükseldi ve Başakşehirspor’la eşleşti. Cimbom maça çok hızlı başladı. 4’te Sneijder’in pasına hareketlenen Podolski yerden çok iyi vurdu: 1-0. Alman yıldız 10’da bu defa ters köşeye nişanladı: 2-0. G.Saray ilk yarıda farka koşacak derken 15’te Yasin çok uzaklardan vurdu, Cenk hazırlıksız yakalandı: 2-1. Dakika 25’te Arena buz kesti. Frikik sonrası seken topu Ahmet Kaan tamamladı: 2-2. İki dakika sonra Rodrigues herkese bir oh çektirdi, vuruşunda top direğin dibinden ağlarla buluştu: 3-2. De Jong 31’de kırmızı görünce yürekler yeniden ağza geldi ama ikinci yarıda Podolski adeta şov yaptı. 51’de Bruma ile girdiği verkaçı müthiş bitirdi (4-2), 55’te Linnes’in ortasına şık vurdu (5-2), 63’te rakip savunmadan topu kapıp harika dipledi: 6-2. G.Saray Poldi ile Erzincan’ı sahadan sildi.

Poldi kendini aştı

G.Saray’dan ayrılması gündemde olan Lukas Podolski gider ayak kariyer rekoru kırdı. Alman futbolcu daha önceki kariyerinde Energie Cottbus, Saarbrücken ve San Marino takımlarına bir maçta 4’er gol atmıştı. Podolski dün Erzincan’a 5 gol atarak bir resmi karşılaşmadaki en çok gol attığı geceyi yaşadı. Poldi, Mario Jardel’den sonra G.Saray’da bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu.

Giderse B planımız var

Olde Riekerink maç sonrası,

“Beraberlik yetiyordu ama bunu hiç

düşünmedik. Farklı sonuçtan ve takımın

futbolundan memnunum” derken,“Podolski’ye

ilk günden beri inandım, güvendim. Umarım

bizimle kalır. Transferi biraz da

kendisine bağlı. Ama giderse B planımız

var” sözlerini kullandı.