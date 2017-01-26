Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da yaşanan stoper krizi, Aurelien Chedjou’nun affedilmesiyle şimdilik çözüldü. Kadroya yeniden dahil edilir edilmez, takım arkadaşlarının yanına koşan Kamerunlu futbolcu 24 Erzincanspor ile oynanan kupa maçını da TT Arena’da takip etti. Teknik heyetle buzları eriten 31 yaşındaki futbolcu maç çıkışında, “Hiçbir problem, sorun yok. Ben buradayım” mesajı verdi. Affedilmesiyle tertemiz bir sayfa açtığını belirten Chedjou’nun Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ile yaptığı görüşmede de, yedek oturmaya niyeti olmadığını söyledi.

Formayı hak edeceğim

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek futbolcunun, Hollandalı çalıştırıcıya kendisini affettiği için teşekkür ederek, “Kulüpte belki de son aylarımı geçireceğim. Ama ben buraya hizmet için gelmiştim ve uzun süre hizmet ettim. Finali de hizmet ederek tamamlamak istiyorum. Yeniden 11’e girmek için elimden geleni yapacağım ve formayı hak edeceğime inanıyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.