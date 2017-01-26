Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat yazılan ve beklentilerin aksine ilginç bir açıklama yaptı ve 10 numara aramadıklarını söyledi. Dünkü maç sonrası konuşan ve, “Benim sistemimde oynayacak olan 10 numara değildir. Pozisyon üreten bir isim arıyoruz” diyen Hollandalı çalıştırıcı, “Gazetelere baktığımda sadece isimleri görüyorum. Hernanes isminin o yüzden pek anlamı yok benim için diyebilirim” şeklinde konuştu. Advocaat’ın kafasındaki sistemde tipik Alex-Sosa tarzı oyun kuran, durağan futbolcu tipi yok. Daha çok topla adam eksilten, hızlı ve defans arkasına çabuk sarkan, bir yandan da arkadaşlarına pozisyon hazırlayabilen bir orta saha arıyor.

İlk aday Sydorchuk

Dinamo Kiev’li Sydorchuk, Dirk’in düşündüğü isimlerin başında geliyor. Sarı-lacivertli yönetim Ukrayna kulübüyle bu oyuncu için görüşmelerini sürdürüyor. Süre de bir yandan kısalırken Yıldırım ve ekibi alternatif isimlere de bakıyor. Sevilla’nın sambacısı Ganso’dan yana pek bir ümit yok. İspanyol kulübünün gözden çıkardığı oyuncuyu kiralık değil satılık olarak verme arzusu FFP anlaşması sebebiyle sarı-lacivertlilerin elini kolunu bağlıyor. Çin ekibi Shanghai Shenhua’da top koşturan Kolombiyalı Fredy Guarin’in ismi de Fenerbahçe’yle anılıyor. Bu arada F.Bahçe bir yabancı alsa bile Mehmet Ekici’yi de mutlaka bitirmek istiyor.

Ortada kriz var

Kayseri maçı öncesi sakatların çokluğu sıkıntıya sebep oldu. Mehmet Topal ve Aatıf’tan sonra Ozan’ın da sakatlar kervanına katılması Dirk Advocaat’ın hesaplarını alt üst etti. Elde Neustadter var ancak formda değil. Ozan’ın Kayseri maçına yetişmesi zor görünmezken, Topal’ın durumu bugün netlik kazanacak.

Karavayev arıyor

Fenerbahçe’nin Shakhtar’dan kiraladığı Karavayev ev bakıyor. Eşi ve kızını bir an önce yanında görmek isteyen Ukraynalıya Volkan Demirel ve Mehmet Topal yardımcı oluyor. “Onlardan uzaktayken nefes alamıyor gibi hissediyorum” diyen Karavayev ailesine kavuştuğunda performansının artacağını belirtiyor.

Stoch’tan jest

Fenerbahçe’nin müzmin yedeği Miroslav Stoch, çocuk bekleyen nişanlısı Pauliny Bedzetiovej’ye 80 bin avroluk bir araba hediye etti. Önümüzdeki ay doğum yapacak olan Çek manken Stoch’un bu sürprizi karşısında mutluluğunu sosyal medyadan paylaştığı mesajla dile getirdi.