Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Kupası C Grubu son maçında Amed Sportif Faaliyetler’i konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Formalite niteliğindeki maçta mücadelenin henüz 8. dakikasında Karavayev’in pasını bekletmeden şutlayan Salih Uçan tabelayı değiştirdi: 1-0. 36’da müthiş bir çalım resitali sunan Salih’in “al at” pasını Van Persie geri çevirmedi: 2-0. 44’te kazanılan penaltıyı Panenka vuruşuyla ağlara yollayan Hollandalı ilk yarının skorunu tayin etti: 3-0. İkinci yarıda Karavayev’in kaçırdığı net fırsatlar farkın açılmasını önlese de sarı-lacivertliler belki de son iki sezonun en tempolu performansını sergileyerek izleyenlere keyif verdi. Genç oyuncular Advocaat’a göreve hazır olduklarını gösterdi.