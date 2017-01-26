Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı maçta gördüğü kırmızı kart sonrası kadro dışı bırakılan Aurelien Chedjou yeniden affedildi. Tecrübeli stoperin, ayrılma adına görüştüğü takımlardan birinin de Olympiakos olduğu iddia edildi.

Kamerunlu stopere geçen hafta Olympiakos'un transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Yunan ekibine olumsuz yanıt veren Aurelien Chedjou, "Sözleşmem sona erene kadar Galatasaray için her şeyimi vereceğim" dedi.

"CHEDJOU GİDİYOR" DENMİŞTİ

Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu, "Chedjou kadro dışı. Gönderilecek. Teklif var yurt dışından. Para almadan vereceğiz. Kalan parasını vermeyeceğiz" sözleriyle oyuncunun gönderileceğini açıklamıştı. Jan Olde Riekerink'in de sezon sonuna kadar oyuncudan yararlanmak istediği bildirildi.