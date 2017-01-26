Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa değişikliği referandumu öncesi eski Milli futbolcu ve program yorumcusu Rıdvan Dilmen'in sosyal medyada başlattığı ve Barselonalı yıldız futbolcu Arda Turan, Milli futbolcu Burak Yılmaz gibi futbolcuların da destek mesajlarıyla sürdürdüğü 'Referanduma evet' kampanyasına bir destek de Edirneli genç sporculardan geldi.



Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan güreş, taekwondo, atletizm, karate gibi birçok spor dalında mücadele eden gençlerden oluşan grup İl Müdürü Serhat Ocak ile birlikte verdikleri mesajda, “Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet biz de varız” dedi.