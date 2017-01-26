Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT Spor'da soruları yanıtlayan Muharrem Usta, Trabzonspor'u zor günlerde aldıklarını söylerken, "Biz Trabzonspor'un borcunu 400 olarak biliyorduk. Bir de öğrendik ki 570 milyon'muş. Geldiğimizde 5-6 ay haciz kamyonları kulüpten çıkmadı." dedi.

İlk başlarda vakti olmadığı için transferlerde aktif rol alamadığını ancak şimdi değiştiğini söyleyen Usta, "O zor günlerde ben transferle hiç uğraşamadım, vaktim yoktu. Trabzonspor'un geçtiği süreç, hayatımda yaşadığım en zor dönemlerden biriydi. Hiç pes etmeyi düşünmedim." ifadelerini kullandı.

"MEHMET VE BABASI ETİK DAVRANMADI"

Mehmet Ekici'nin transferi ile ilgili de konuşan Usta, "Trabzonspor'a geldiğimde Mehmet Ekici'nin sorunları vardı. Erkan Zengin ile tartışmıştı. Ona bir baba gibi davrandım. Ona ne istediğini sordum, "Ayrılmak istiyorum" dedi. Yeni stat açılıyor., sembol olursun, çok iddialı olacağız" dedim. Ona ne kadar inandığımı görsün istedim. İstanbul ya da Avrupa'ya gideceğini söyledi. Babası ve menajeriyle konuştuk. 'Bana gideceğin yeri söyle. Gerisini bana bırak' dedim. "Bayern Münih altyapısından geldin, en affedilmeyecek şey ne?" diye sordum. 'Yalanı affetmezler' dedi. İstanbul işini bana bırakacaklardı. 'Avrupa için gidin ne yapıyorsanız yapın' dedim. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı istediğini söyledi." dedi.

Mehmet Ekici'nin gönlünün Fenerbahçe'den yana olduğunu kaydeden Usta, "Gönlü Fenerbahçe'de daha fazlaydı. Ama asla Beşiktaş'a da gitmem de demedi. Fenerbahçe'de alternatif azdı. Beşiktaş'ı da mutlaka istedi. Fenerbahçe ile 2011'den bu yana sorunumuz var ama düşman değiliz ki. Görüşmeler yaptık. Mehmet konusu olmadan önce Fenerbahçe'den Aatif ve fernandao'yu istemiştik. Emen8ike sakat, Fernandao oynamaya başlayınca o konu kapandı. Aatif olsun istedik, Fenerbahçe'den ayrılmak istemedi. diye konuştu.

Mehmet Ekici, babası ve menajerinin etik davranmadığını söyleyen Usta, "Biz Trabzonspor'un menfaatleri adına Mehmet Ekici için Beşiktaş'la görüşme yapıyoruz. Mehmet Ekici'ye Advocaat'la görüşmesi için izin verdim. Telefonla aradı 'Fenerbahçe ile anlaştım' dedi. Bu durumu sevmedim. Transferde Mehmet Ekici, babası ve menajeri etik davranmadı." sözleriyle oyuncuya tepki gösterdi.

"İSTERSE BEŞİKTAŞ'A GİDEBİLİR..."

Mehmet Ekici konusuna da nokta koyduğunu söyleyen Usta, "Mehmet konusunda Beşiktaş ile anlaştım. İsterse hemen Beşiktaş'a gidebilir. Fenerbahçe ile Trabzon arasında polemik olmasın" dedi.

Hedefler ile ilgili de konuşan Muharrem Usta, "Gelecek sezon kesinlikle şampiyonluk yarışında olacağız! Bu kadar kısa sürede olur mu? Evet, olur..." diye konuştu.