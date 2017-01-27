Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NTV Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba'dan Siyah beyazlı ekibe kötü bir haber geldi. Deneyimli oyuncu Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi sakatlık geçirdi. Atiba, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'tan Atiba ve Ömer Şişmanoğlu açıklaması;

Kayserispor ile oynadığımız maçta sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu sağ uyluk ön adelede (Rectus femoris) tip 3 A (Grade1) yırtık tespit edildi.

Bugün sabah antremanında sakatlanan Atiba Hutchinson'un yapılan muayene ve MR sonucu, sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildi. Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.