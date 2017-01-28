Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stadı yenilenen kadrosa tekrar revize edilen Trabzonspor için yeni bir dönem başlıyor. Umutlu bir dönem hem de. Yarın yeni stat açılıyor, stadın isim sponsoru açıklanıyor. Sezonun ilk yarısında dilinden “SABIR” kelimesini düşürmeyen başkan Muharrem Usta da artık “sabır” demeyeceğini ifade ediyor. Ve o da camianın tepkilerinden mesajı almış görünüyor. Muharrem Usta adının bulunduğu yerde başarısızlığın olmayacağını belirten başkan ligin ikinci yarısında yeni bir dönemin başladığını müjdeliyor.

Lüksümüz kalmadı

Mas, Pereira, Olcay, Medjani ve Rodallega’yı alan bordo-mavililer iki takviye daha yapmayı planlıyor. Ki bunlar da 6-8 numara ile 10 numara olarak düşünülüyor. Gündemdeki isimler Torino forması giyen Josef Martinez, Beşiktaş’tan Tolgay Arslan ve Celta Vigo’dan Fabian Orellana… Başkan transfer çalışmalarının devam ettiğini vurgularken camiaya da şu mesajı net şekilde veriyor: “Ligin ikinci yarısının yenilenen kadromuzla farklı olması gerek. Eğer başarısız olursak bunu ne ben ne de hoca sindirebilir. Artık ‘sabır’ deme lüksümüz yok”.