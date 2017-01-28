Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Sezon başından beri 10 numara arayan Fenerbahçe’de Diego Ribas pişmanlığı yaşanıyor. Sarı-lacivertliler takıma yön verecek bir maestro için çalmadık kapı bırakmazken, kapının önüne konan sambacı, Brezilya’da fırtınalar estiriyor. Fenerbahçe’nin sözleşmesi bitmeden karşılıklı fesih kararı alarak gönderdiği 31 yaşındaki Diego, Flamengo forması altında adeta ikinci baharını yaşıyor. Santos’ta başladığı kariyerinde, Porto, Werder Bremen, Juventus, Wolfsburg, Atleco Madrid tecrübeleri yaşadıktan sonra geldiği Fenerbahçe’de tartışılan adamdan öteye geçemeyen Brezilyalı 10 numara, sarı-lacivertlilere adeta “Siz beni anlayamadınız” mesajı yolluyor.

9 yıl sonra milli takım

Sezonun sona erdiği Brezilya Serie A’nın en iyi orta sahası seçilen Diego Ribas, bu çıkışıyla 19 Haziran 2008’den beri uzak kaldığı milli takımın kapılarını aralarken, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Flamengo kariyerimin en iyi kararlarından bir tanesi oldu” sözleriyle Fenerbahçe’den ayrılarak doğru yaptığını vurguluyor. Sarı-lacivertliler ise Diego’nun şov yaptığı Brezilya’da 10 numara arıyor. Rodriguinho için Corinthians’la yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Fenerbahçe, Cruzeiro’yla Arrascaeta pazarlığını sürdürüyor. Alternatif isimlere Sao Paulo’nun Perulu millisi Christian Cueva’yı da ekleyen yönetim 10 numara krizini bugün sonlandırmayı hedefliyor.