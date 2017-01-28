Premier Lig takımı West Ham’ı çalıştıran Hırvat teknik adam, Hasan Ali Kaldırım’ı transfer etmek için harekete geçti. Bilic’in Beşiktaş’ı çalıştırdığı dönemden beri beğendiği 27 yaşındaki yıldızın babasıyla bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İngiliz basını sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hasan Ali’ye bonservis bedeli ödemeyeceğine vurgu yaparken, aynı zamanda Alman vatandaşı olan tecrübeli sol bekin iş izni almaya gereksinimi olmayacağını hatırlattı. Caner Erkin’in ayrılmasıyla Fenerbahçe’nin bir numaralı sol beki olan Hasan Ali’nin kulübünde mutlu olmasına rağmen Premier Lig’e sıcak baktığı öne sürüldü. Öte yandan Hasan’ın tek talibi West Ham değil. İskoç devi Celtic de tecrübeli oyuncunun peşinde.
Hasan Ali’ye Bilic kancası
28.01.2017 - 07:58 | Son Güncelleme: 28.01.2017 - 07:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ın eski hocası Slaven Bilic, Fenerbahçe’nin yerli yıldızının peşine düştü.
Etiketler : Hasan Ali Kaldırım,
441980 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/441980.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
18
12
5
1
34
14
20
41
2
Başakşehir
18
11
6
1
36
12
24
39
3
Galatasaray
18
11
3
4
32
18
14
36
4
Fenerbahçe
18
10
5
3
37
14
23
35
5
Antalyaspor
18
8
4
6
21
21
0
28
6
Konyaspor
18
7
6
5
22
18
4
27
7
Bursaspor
18
8
3
7
21
20
1
27
8
Osmanlıspor FK
18
6
8
4
22
20
2
26
9
Trabzonspor
18
7
3
8
15
21
6
24
10
K.D.Ç. Karabük
18
7
3
8
22
26
4
24
11
Gençlerbirliği
17
5
7
5
16
15
1
22
12
Akhisar Bld.
18
5
6
7
11
18
7
21
13
Kasımpaşa
18
6
3
9
21
26
5
21
14
Alanyaspor
18
5
3
10
25
38
13
18
15
Ç. Rizespor
18
4
4
10
19
31
12
16
16
Adanaspor
18
3
5
10
16
26
10
14
17
Kayserispor
18
3
4
11
14
31
17
13
18
Gaziantepspor
17
3
2
12
15
30
15
11
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
18
11
4
3
35
21
14
34
2
Evkur Yeni Malatyaspor
18
10
4
4
27
17
10
34
3
Sivasspor
18
9
5
4
27
16
11
32
4
Göztepe
18
9
5
4
31
22
9
32
5
Giresunspor
19
8
6
5
24
17
7
30
6
Boluspor
18
8
3
7
28
31
3
27
7
Ümraniyespor
17
7
5
5
22
16
6
26
8
Denizlispor
18
8
4
6
27
21
6
25
9
Balıkesirspor
18
6
6
6
30
21
9
24
10
Altınordu
18
5
7
6
23
25
2
22
11
Adana Demirspor
18
5
10
3
19
18
1
22
12
Şanlıurfaspor
18
5
6
7
17
16
1
21
13
Gaziantep BŞB
18
5
4
9
21
26
5
19
14
Bandırmaspor
18
4
6
8
17
22
5
18
15
Elazığspor
18
5
6
7
17
19
2
15
16
Manisaspor
18
3
8
7
18
29
11
14
17
Samsunspor
18
2
5
11
6
26
20
11
18
Mersin İ.Y.
18
3
4
11
13
39
26
10