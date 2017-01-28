Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier Lig takımı West Ham’ı çalıştıran Hırvat teknik adam, Hasan Ali Kaldırım’ı transfer etmek için harekete geçti. Bilic’in Beşiktaş’ı çalıştırdığı dönemden beri beğendiği 27 yaşındaki yıldızın babasıyla bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İngiliz basını sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hasan Ali’ye bonservis bedeli ödemeyeceğine vurgu yaparken, aynı zamanda Alman vatandaşı olan tecrübeli sol bekin iş izni almaya gereksinimi olmayacağını hatırlattı. Caner Erkin’in ayrılmasıyla Fenerbahçe’nin bir numaralı sol beki olan Hasan Ali’nin kulübünde mutlu olmasına rağmen Premier Lig’e sıcak baktığı öne sürüldü. Öte yandan Hasan’ın tek talibi West Ham değil. İskoç devi Celtic de tecrübeli oyuncunun peşinde.