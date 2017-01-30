Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

50 yıllık stadı Hüseyin Avni Aker’e veda eden Trabzonspor, yeni evindeki ilk maçında Gaziantepspor’u ağırladı. Başkan Muharrem Usta, Akyazı’daki Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki stadının adının Medical Park Arena olduğunu açıkladı. Yeni statla yeni bir hayata başladıklarını belirten Usta, “Olağanüstü başarılarla geçen 50 yıllık mazimiz var. Trabzonspor’umuz bizden önce nasıl çok büyük başarılara imza atmışsa, sizlerle bizlerle bundan sonra inanıyorum daha nice başarılı yıllar olacak” dedi.

UZAY ÜSSÜ GİBİ,TOKİ tarafından yapılan ve Türkiye’nin deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk stadı özelliğine sahip kompleks, Türk futbolunun en modern tesisi olarak dikkati çekiyor. 24 Kasım 2013’te temeli atılan tesis, 92 bin metrekare yeşil alana sahip. Komplekste ayrıca, Kamp Eğitim Merkezi ve İl Gençlik Spor Merkezinin binaları ile 2 suni ve 5 doğal çim saha da bulunuyor. Kapasitesi 41 bin 461 olan statta, 2 bin 954 VIP, 196 protokol, 282 basın ve 80 engelli koltuğu yer alıyor. İlkleri barındıran statta 80 metrekare olan skorbord, 7,5 megapiksel aralığında olmasıyla da Türkiye’de yine tek olma özelliğini taşıyor.