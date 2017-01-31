Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da sezon başında da transferi için yoğun çaba harcanılan ancak kadroya katılamayan Omar El Kaddouri ile devre arasında yapılan görüşmelerde el sıkışıldı. Kaddouri ile anlaşmaya varan Başkan Muharrem Usta, Napoli'yi oyuncuyu devre arasında bedel ödemeden transfer etmek için ikna çabalarını sürdürüyor. Usta'nın yaptığı teklifte, oyuncunun fazla forma şansı bulamadığına vurgu yaptığı ve sezon sonuna kadar ödenmesi muhtemel ücretten feragat etmeyi önerdiği öğrenildi.

BU SEZON 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Trabzonsporlu kurmaylar, Napoli'nin onayı durumunda oyuncunun transferin son günü olan bugün Türkiye'ye gelebileceğini aktardı. Bu sezon Napoli'de 5 maça çıkan 26 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu milli takımıyla çıktığı 8 maçta 320 dakika sahada kaldı. Faslı futbolcunun Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon 800 bin Euro istediği, kulübün ise bu rakamı daha makul seviyeye çektiği ifade edildi.