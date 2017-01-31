Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun bir süredir Trabzonspor'un transferi için uğraştığı Omar El Kaddouri bugün bordo-mavili formayı sırtına geçirmiş ve resmi internet sitesinden de yaptığı açıklamada "Merhaba Trabzonspor" ifadelerini kullanmıştı. Trabzonspor'un transferi resmi olarak açıklaması beklenirken; bordo-mavili kulübü şok eden açıklama Napoli'den geldi ve Napoli, Omar El Kaddouri'nin Empoli'ye transfer olduğunu duyurdu.

26 yaşındaki Omar El Kaddouri, orta saha pozisyonunda oynuyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Faslı futbolcu, bu sezon 5 maçta Napoli forması giyerken, sadece 40 dakika şans bulabildi.