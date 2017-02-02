Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Chelsea'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Oscar, Çin Süper Lig takımlarından Şanghay SIPG'e 60 milyon euro karşılığı transfer olarak ara dönemin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu oldu. Oscar'ı, 40 milyon euro'ya Alman ekibi Wolfsburg'dan PSG'ye geçen Julian Draxler takip etti. Fransız kulübü, ayrıca Portekiz ekibi Benfica'dan 20 yaşındaki Gonçalo Guedes'i 30 milyon euro'ya transfer etti.

JULİAN DRAXLER

PSG, Alman futbolcu için tam 40 milyon Euro ödedi.

PATO

Villarreal 3 milyona aldığı Pato'yu tam 18 milyon Euro'ya Çin'e sattı.

OSCAR

Chelsea'nin yıldızı tam 60 milyon Euro ile en pahalı isim oldu.