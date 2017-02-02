Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikret Orman, önceki gün imza töreninde konuşmuş gündemi değerlendirmişti. Ve ezeli rakiplere de kimi ince kimi net göndermeler vardı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın kulübün dergisindeki yazısında da göndermelere devam edildi. Ki sadece gönderme değil camiaya umut veren sıcak mesajlar da barındırıyordu Orman’ın yazısı. “Emeğe saygı duyan, dürüstlüğü ve hak etmeyi öne çıkaran bir geleneğe sahibiz” sözleriyle girizgah yapılan yazıda “Bizim mazimizde tartışmalı başarılar veya şampiyonluklar yerine, herkesin takdir ettiği haklı zaferler, efsaneleşmiş şampiyonluklar vardır. Bu nedenle Beşiktaşlılık, başı dik durmanın verdiği haklı bir gururu temsil eder” diyerek rakiplere taş attı.

Haklı gururumuz

“Haklı gurura ve Beşiktaş tarihine yeni şampiyonluklar eklemek en temel amacımız” ifadeleriyle yazısına devam eden Orman “Bu sezon üst üste ikinci şampiyonluğumuzu alacağız ve üçüncü yıldızı takacağız” derken taraftara da çağrısı “Tüm branşlarımızda da arzuladığımız hedefleri yakalamak için sizlerden isteğim, birlik ve beraberlik içerisinde desteğinizi devam ettirmeniz” şeklindeydi. Orman, Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ufuk Sarıca’nın, RMK Marine Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörümüz Tacettin Çıpa’nın ve Beşiktaş Mogaz Hentbol Takımı Yardımcı Antrenörümüz İlker Şentürk’ün, milli takımların baş antrenörlüğüne getirilmelerinin gurur verici olduğunu dile getirdi.

CANER’DEN İNCİLER

∂ De Boer’in gelişi sonrası İnter’de ağzımla kuş tutsam oynayamazdım.

∂ Beni sahiplenen taraftarı ben de oyunumla sahiplenmeye çalışacağım.

∂ Fişek lakabı Manisa’da Sebahattin Hoca’dan kaldı. Deli dolu olduğum için.

∂ Şenol Hoca anlatılanların da üzerindeymiş. Babacan tavırları ve sahiplenmesiyle.

∂ Fenerbahçe derbisinde sahada olmak isterim. Tabii ki kazanan da biz olalım.