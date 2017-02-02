Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de 2016-17 sezonunun devre arası en hareketli dönemlerinden birini geride bıraktı… Kur dalgalanması, tecrübeye dayalı olarak devre arası transferlerinin sağlıklı çıkmaması birçok kulübümüzün umurunda değildi… Çünkü çok önemli takviyeler yapıldı, gidenler ve gelenler anlamında hareketli bir süreç yaşandı. 31 Ocak’ta sona eren devre arası transfer sürecinde 18 takım, toplamda 80 futbolcuyu kadrosuna kattı, gidenlerin sayısı ise 85’ti. Ki kadrosu oturmuş görünen lider Beşiktaş bile 1-2 takviye düşünürken 4 yeni oyuncuyu bünyesine aldı.

3 kulüp 1’de kaldı

Keza şampiyonluk mücadelesi veren bir başka temsilcimiz Medipol Başakşehir de 4 oyuncuyu kadroya dahil etti. Üçüncü sırada bulunan Galatasaray da 2 isimle anlaşırken büyükler anlamında devre arasını en az transferle kapatan kulüp Fenerbahçe oldu. Bir oyuncu aldı o da kiralık. Fenerbahçe gibi tek bir transferle ocak ayını geçiren 2 kulübümüz daha vardı. Onlar da Atiker Konyaspor ve küçülmeyi benimseyen Kasımpaşa.

AVRUPA’DA İLK 5

Transferin Oscar’ı

Ocak ayı Avrupa ve Çin futbol pazarında nasıl geçti? 4 Ocak’ta başlayıp 31 Ocak’ta biten ara transfer döneminde en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan isim Chelsea’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Oscar’dı. Ünlü isim Çin Süper Lig takımlarından Şanghay SIPG’e 60 milyon avroya satıldı. İlk 5’te Avrupa pazarında ise 2 futbolcu yer aldı. Oscar’ı, 40 milyon avro ile Wolfsburg’dan PSG’ye geçen Julian Draxler takip etti. PSG ayrıca Benfica’dan 20 yaşındaki Gonçalo Guedes’i 30 milyon avroya aldı. Manchester City’nin 19 yaşındaki Brezilyalı Gabriel Jesus için Palmeiras’a 32 milyon avro ödemesi de listeye girdi. İlk 5’in son sırasında ise transfer süreci olaylı olan Dimitri Payet’in 29 milyon avro Marsilya’ya satışı vardı. Dünya devleri ise devre arasını suskun geçirdi. Kimdi onlar? Barcelona, Bayern Münih ve Manchester United.