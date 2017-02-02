Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve hakem Fabio Maresca'nın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Maçın 68. dakikasında Boşnak golcüsü Edin Dzeko ile öne geçen Roma karşısında konuk ekip 73. dakikada Luca Garritano ile beraberliği yakaladı.

Mücadelede 90+7. dakikada Roma'nın kazandığı penaltı atışında topun başına geçen kaptan Francesco Totti, takımına 2-1'lik galibiyeti getiren golü kaydetti ve ev sahibi ekip yarı finale yükselen taraf oldu.

Kupada daha önce Juventus, Napoli ve Lazio yarı final biletini almıştı.



Çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde Juventus ile Napoli, Roma ile de Lazio eşleşti.