Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA, Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay futboldan men cezası verdi. Trabzonspor, Hakan Çalhanoğlu'nu sözleşme imzaladıktan sonra başka bir takıma transfer olduğu için FIFA’ya şikayet etmişti. Çalhanoğlu, Milli Takımımız'ın 24 Mart'taki Finlandiya maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan karar gereği Hakan, Trabzonspor'a 100 bin Euro ödeme yapacak.

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Rudi Völler, yaptığı açıklamada, "Hem bizim için hem Hakan için ciddi bir darbe. Leverkusen'in bu olaylarla hiçbir ilgisi yok. Bu ceza aynı zamanda bize de kesilmiş oldu." ifadelerine yer verdi.