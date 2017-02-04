Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İç transferde Bruma ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray yönetimi, bir yıldızıyla daha masaya oturmaya hazırlanıyor: Fernando Muslera. Devre arasında stoper Martin Caceres'i sarı-kırmızılı kulübe öneren Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca olumsuz cevap alırken teselliyi Uruguaylı kaleci için randevu koparmakta buldu. Muslera'nın 2018'de sona erecek sözleşmesini 3 yıl daha uzatmaya karar veren Galatasaray cephesi oyuncunun menajerini Türkiye'ye davet etti. Fonseca'nın bu ay içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

MAAŞ DEVAM, MAÇ BAŞI DEĞİŞİYOR

Muslera için teknik heyette, "35 yaşına kadar bu performansını korur'' görüşü hakim. Yönetim de 3 milyon 575 bin Euro garanti ücretini yeni sözleşmede ödemeye devam etmeye hazır. Ancak 20 bin Euro maç başı parasının beraberlik ve galibiyete göre düzenlenmesi söz konusu... Geçen sene Patricia ile evlenen Muslera da kendisine uğurlu geldiğini düşündüğü İstanbul'da baba olmanın hayalini kuruyor. Öte yandan Muslera 4 lig maçında daha oynarsa kulüp tarihinin en çok maça çıkan yabancı kalecisi olacak.