Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde lider durumda bulunan ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da “mutlu son” hedefi koyan Beşiktaş, yarın erken final olarak değerlendirilebilecek maçta Fenerbahçe’yi misafir edecek. Peki siyah-beyazlılar nasıl bir futbol sergileyecek? Taktik ne olacak? Hemen akla, ligde 0-0 sona eren Kadıköy’deki maç geliyor. Ki o maçta Beşiktaş gerçek kimliğinin çok uzağında pozisyona giremeyen bir takım görüntüsündeydi. Maç sonundaki basın toplantısında Teknik Direktör Şenol Güneş’in gerekçesi ise belliydi: “Fenerbahçe bizi kendi tuzağına düşürmeye çalıştı ama biz bu tuzağa düşmedik. Gerekeni yaptık. Taraftarımızdan özür diliyorum ama bugünkü maç bunu gerektirdi. Kendi oyun formatımızda oynamadık. Futbol adına üzgünüm.”

Baskı ve tam saha pres

Ve gelelim bugüne… Güneş, Kadıköy’de oynanan maçın aksine özüne dönüş sergiliyor. Tabii ki bunun da gerekçeleri var. Maçın Vodafone Arena’da oynanması, taraftar baskısı, takımın son haftalarda formda olması ve tek maç eleminasyon sistemi Şenol Hoca’nın taktik tahtasını değiştiren gelişmeler. Aslında değiştiren değil mevcut durumu devam ettiren olaylar. Beşiktaş, iç sahada ritüeli haline gelen oyun kimliğini sergileyecek. İlk dakikadan itibaren oyuna ve topa hükmetme, rakibe her alanda baskı kurma ve erken gol ve goller bulma. Şenol Güneş ilk maçın aksine rakibe göre değil kendi oyuncu yapılarına ve kadro gücüne göre sistemi kuracak. Rakibi kendi tuzağına düşürmeye çalışacak. Tabii ki savunma güvenliğini de ön planda tutacak.

Vodafone GOLArena

Göçebe ve kiralık bir düzenden “kalıcı” hale gelen Beşiktaş yeni stadında çok farklı. Hem futbol hem de skor anlamında. Ligde 19 haftada evinde 9 maça çıkan Kartal 7 galibiyet, 2 de beraberlik aldı. Kupada ise 3 maçta da kazandı. Ligde 23 gol atıp kalesinde 8 gol görürken bu kupada ise 7 gol attı 1 gol yedi. Ve her maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı.