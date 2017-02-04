Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun ilk yarısında Şampiyonlar Ligi’nde son maçta elenen, ligde sadece 1 maçta kaybeden, Şenol Güneş’in deyimi ile 13 puanlık bir firesi olan Kartal vardı. Devre arası kamp döneminde tarihler 3 Ocak’ı gösterdiğinde basının karşısına geçen Şenol Güneş “Yeni umutlar ve hedeflere ulaşmak için daha çok kazanan taraf olmalıyız. 1-2 aylık süreci iyi geçirmeliyiz” demişti. Ve bu zamanın 1 aylık dönemi geride kaldı. Beşiktaş ne yaptı? Şenol Güneş’in beklentisini karşıladı, hesabını tutturdu. Kupada bir galibiyet liderliği garantilemişti ve ardından bir de beraberlik alındı. Ki en önemlisi ligdeki durumdu. Siyah-beyazlılar 3 maça çıktı ve 3’ünü de kazandı, Başakşehir’in puan kaybıyla liderlik koltuğuna kondu.