M.EMİN ULUÇ

Kayseri yenilgisiyle ayarları bozulan Fenerbahçe için Beşiktaş derbisi bir maçtan çok daha fazlası. Zira mücadele ettikleri üç kulvarda da zafer arzu eden sarı-lacivertliler için artık en elle tutulur hedef Türkiye Kupası. Ligde liderin 9 puan arkasında kalan, Teknik Direktör Dirk Advocaat’ın tabiriyle “yetersiz kadrosuyla” Avrupa’da işi zor olan Fenerbahçe, statüsü nedeniyle sürekli eleştirdiği, as oyuncularını kullanmadığı kupada artık mutlu sona ulaşmak istiyor. Çünkü müzeye götürülecek kupa “Avrupa bileti” demek. Bu durum Beşiktaş derbisinin kıymetini katlıyor. Vodafone Arena’daki buluşmayı “Bir maçtan fazla” kılan etkenler ise bu kadarlar sınırlı değil. Beşiktaş’a yeni evinde ilk yenilgiyi yaşatarak unvan silmek ligin ikinci yarısında kötü başlayan Fenerbahçe’ye ihtiyacı olan morali de getirecek.

Her şey lehimize döner

Beşiktaş engelini aşması halinde final yolunda dev bir adım atacak olan Fenerbahçe için bir diğer güzel gelişme ise birbirleriyle eşleşen ligdeki rakipleri Başakşehir ile Galatasaray’dan birinin de bu turda saf dışı kalması olacak. Yaptığı toplantıda tüm bu olasılıkları oyuncularına anlatan Dirk Advocaat da, “Beşiktaş’ı yenmek bizim için dev bir adım olacak. Hem kupada önümüz açılacak hem de ihtiyacımız olan morali bulacağız” derken “Camiadan özür dilemek için mutlaka kazanmamız gerek” vurgusunda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı, “Kolay olmayacak ama özellikle zor maçlarda neler yapabildiğimizi ManU ve Feyenoord karşılaşmalarında gösterdik. Aynı mücadeleyi sergilememiz halinde her şey bizim lehimize dönecek” sözleriyle oyuncularından savaşmalarını istedi.

RVP’den özel hazırlık

Sakatlığının ardından sezonun ikinci yarısında yedek güç olan Robin van Persie, Beşiktaş maçıyla birlikte ilk 11’de dönmeye hazırlanıyor. Galatasaray maçının kahramanı olan Uçan Hollandalı kupa derbisine özel olarak bileniyor. Dirk Advocaat da yıldız golcüsüyle özel olarak ilgileniyor. Van Persie “Beşiktaş karşısında en iyi performansımı göstererek derbiye damga vurmak istiyorum” diyor.

General’in eli güçlendi

Üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe’de kritik Beşiktaş derbisi öncesi Dirk Advocaat’ın eli rahatladı. Mehmet Topal’ın ardından Ozan ve Volkan’ın da takımla çalışmalara başladığı sarı-lacivertlilerde Afrika’dan dönen Sow da katılırken, Emenike ile Van der Wiel’in de affedilmesi Hollandalı teknik adamın seçeneklerini artırdı. Takıma geri dönen Emenike ile Wiel’in maç eksiklerine rağmen fizik kondisyon olarak hazır olması, RvP’nin formunun yükselmesi Advocaat’ı memnun etti. Hazır oyuncu sayısının artmasıyla takım içinde rekabetin yükselmesi de hocanın yüzünü güldürüyor.