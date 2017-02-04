Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon Fenerbahçe’nin tavan yaptığı maçlar olarak gösterilen Feyenoord ve Manchester United karşılaşmalarının kahramanı Jeremain Lens, Beşiktaş derbisinde de sarı-lacivertlilerin en önemli silahı olacak. Forma giydiği 18 maçta 3 gol, 7 asistle oynayan Hollandalı yıldız da ilk 11’de çıkacağı ilk derbide camianın beklentilerine cevap vermek istiyor. Sakatlığı nedeniyle Galatasaray’a karşı oynayamayan, Beşiktaş maçında son 15 dakika sahne alan Lens, tam zamanlı ilk derbisinde patlama yapmayı hedefliyor. Advocaat da gerçek performansını sergilediğinde büyük bir ateşleyici olan vatandaşıyla yakından ilgileniyor. Dev maça motive etmek istediği Lens’le sürekli konuşan Hollandalı, takıma da süratine güvendiği Lens’i bol pasla besleme talimatı verdi.