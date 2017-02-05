Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Quaresma'yı bize teklif ettiler" açıklaması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da bu çıkışa sert cevap vermişti… Yaşanan tartışma henüz küllenmeden oynanacak derbide gözler doğal olarak Portekizli yıldızın ortaya koyacağı performansa çevrilecek. Beşiktaş'la sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatan Quaresma, bu sezon 26 maçta 5 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

GOL ATAMAZSA, TAKIMA YEMEK ISMARLAYACAK

Süper Lig'de 15 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Cenk Tosun, takım arkadaşlarıyla derbi öncesi iddiaya girdi. Cenk, Fenerbahçe'ye gol atarsa, arkadaşları ona yemek ısmarlayacak. Ancak atamazsa, bu kez kendisi tüm takıma yemek ısmarlayacak.

ADINA BURS VERİLECEK

Portekiz'in Villa Nova de Gaia Belediyesi, Beşiktaş'ta ikinci baharını yaşayan Ricardo Quaresma adıyla 12-14 yaş arasındaki genç sporculara 500 Euro'luk burs verecek. Bunun sebebinin ise yıldız oyuncunun sportif kişiliği ile genç ve çocuk sporculara örnek teşkil etmesi olarak açıklandı.

FUTBOLCULARA PARA DOPİNGİ

Beşiktaş Yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi takımın motivasyonunu üst düzeye çıkarmak için harekete geçti. Başkan Fikret Orman ve ekibi, moral olması amacıyla oyuncuların hesaplarına alacaklarına karşılık 5 milyon Euro yatırdı. Yönetimin bu jesti siyah-beyazlı futbolcuların yüzünü güldürdü.

FENERBAHÇE'Yİ UZAKTAN VURACAKLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi için yapılan son taktik idmanında gol ve kanat çalışması üzerine durdu. Tecrübeli çalıştırıcı, Anderson Talisca başta olmak üzere hücum ve orta saha oyuncularından uzaktan şut denemelerinde bulunmalarını istedi.

DEMBA BA 12 MART'TA İLK KEZ FORMA GİYECEK

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiraladığı ve ardından tedavisini sürdürmek için ABD'ye gönderdiği Senegalli golcü Demba Ba'nın 12 Mart'ta oynanacak Kayserispor maçına yetişmesi bekleniyor. Senegalli forvetin Avrupa Ligi'nde Hapoel ile oynanacak iki maç ile Galatasaray derbisine yetişmesinin ise çok zor olduğu ifade edildi.