Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derbilerde deplasman yasağının kalkmasının ardından Fenerbahçe taraftarları ilk kez Vodafone Arena'ya giderken, sarı-lacivertliler için tüm güzergahta yoğun güvenlik önlemi alındı. Ülker Stadyumu'nun önünde bilet kontrolü ve arama yapılarak otobüslere bindirilen Fenerbahçeliler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kağıthane Tüneli üzerinden Vodafone Arena'ya getirildi. Güzergah boyunca trafik kesilirken, sarılacivertliler bazı otobüslerin camlarını kırdı. Fenerbahçe yönetimi, iki kulüp arasındaki gerginlikten dolayı Vodafone Arena'da kendilerine ayrılan bölüme gitmezken, sarı-lacivertli yönetimi temsilen karşılaşmaya giden tek yönetici olan Metin Doğan, 90 dakikayı Fenerbahçeli taraftarların arasında izledi.

YANGIN ÇIKARDILAR

Deplasman yasağının kalkması sonrası Fenerbahçeliler'in gittiği ilk maç öncesi Kadıköy'de olaylar çıktı. Kızıltoprak'ta toplanan taraftarların attığı havai fişeğin isabet ettiği 4. katta yangın çıktı. Binada oturanlar büyük panik yaşarken, itfaiye yangını söndürdü. Bina sakinleri bu olayların daha önce de yaşandığını ancak yeterince önlem alınmadığını söyleyerek şikayetçi oldular. Kendilerini taşıyan belediye otobüslerinin camlarını kıran holiganlar, polisle de gerginlik yaşadı. Olayların devam ettiği Vodafone Arena önünde de bazı taraftarlar gözaltına alındı.