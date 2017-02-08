Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Türkiye Kupası’ndaki derbiden zaferle çıkan Fenerbahçe, Beşiktaş’tan Vodafone Arena’daki saldırıların hesabını da tek tek soracak. Siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş ve maçı yayıncı kuruluşa yorumlayan Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulunan sarı-lacivertliler hem devre arasında hem de maç sonunda yaşananlar sebebiyle adli soruşturma açılması için de hazırlıklara başladı. Yayıncı kuruluştan bütün görüntüleri isteyen Fenerbahçe yönetimi, Türkiye’nin en modern statlarından birisi olan Vodafone Arena’daki yüzlerce kamera kaydının da yetkililer tarafından izlenerek saldırılara karışanların cezalandırılması için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isimlerin başında ise eski futbolcuları olan Caner Erkin geliyor.

Caner, Advocaat’ı affedememiş!

Derbi öncesi sahaya çıkma hazırlığındaki Fenerbahçeli oyuncuların yanına gidip herkesle selamlaşan ve başarılar dileyen Caner Erkin maç sonunda ise bambaşka bir kimliğe bürünerek olayların çığırından çıkmasına neden oldu. Tosic’le birlikte RvP’ye saldıran ve küfreden Caner’in, Hasan Ali’ye de aynı tepkileri gösterdiği belirtilirken, öncesinde Dirk Advocaat’ı hedef aldığı öğrenildi. Sahadan ayrılıp soyunma odası koridoruna giren ilk isim olan Advocaat’a İngilizce küfreden Caner, kendisine şaşkınlıkla bakan tecrübeli teknik adama tekrar aynı sözleri sarf etti. Ancak Advocaat cevap vermeyerek olay yerini terk etti. Caner’in Advocaat’a yaptığı bu sözlü saldırının nedeni ise Hollandalı hocadan yediği veto. İnter’den ayrılması kesinleşince Fenerbahçe’ye dönmek isteyen Caner, kendisini istemeyen Advocaat’a tepkisini bu şekilde dile getirdi!

Tosic, Tolga ve diğerleri…

Fenerbahçe’nin hazırlamakta olduğu soruşturma dosyasında soyunma odası koridorlarında yer alan Beşiktaş montlu adamlara özel olarak yer verildi. Hiçbir resmi kimlikleri olmayan bu kalabalık grubun oraya nasıl girdiğini sorgulayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın bu olayları öncesinden planladığını düşünüyor. Vodafone Arena’daki usulsüzlüklerden bir diğeri de kırmızı kartla oyundan atılan Dusko Tosic’in başkasına ait akreditasyon kartını boynuna asıp maçı izlemesi. Hem saha içinde hem maç sonunda RvP’ye saldıran Sırp oyuncunun kimin kartını ve hangi şartlarda aldığı da soruşturma dosyasına eklendi. Soyunma odası koridorlarında Caner Erkin’le başrolü paylaşan Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin de dosyada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın oyuncusu olan Tolga’nın kendilerine “Şikeciler” diye bağırdığını vurgularken, Beşiktaş’ın adının da şike soruşturmasında yer aldığını hatırlatıyor!