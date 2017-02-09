Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezona umutlu başlayan ancak dalgalara teslim olan bir Trabzonspor izlemiştik ligin ilk yarısında. Ki “tarihi hezimet” yaşanıyordu. Gelin görün ki 1 aylık devre arasındaki küçük dokunuşlar ve yeni takviyeler bordo-mavililerde çok şeyi değiştirdi… Takım Türkiye Kupası’na veda etti ama Spor Toto Süper Lig’de bu sezon görülmeyen bir “istikrar” sağlandı. Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor üst üste 3 maç kazanıp ilki yaşadı. Peki ne oldu? İşin sırrı neredeydi?

Sağı solu toparladı

Teknik direktör Ersun Yanal, taraftarla sohbetinde sezon başı transferlerinde hatalarının olduğunu kabul ederken devre arasındaki taze kanlar, Trabzonspor’a hayat verdi. Komadaki hasta önce odaya çıkarıldı ardından ise taburcu oldu. Ki ayaklanmada sağ ve soldaki yürüme değnekleri (Mas ile Pereira) çok önemliydi. Psikolojik etkiyi beraberinde getiren Olcay Şahan faktörü ise azımsanmayacak derecede takıma etki etti.

Rakamlar kötü ama…

Ki deplasmanda alınan Bursaspor galibiyetiyle başlayan seriye Kasımpaşa deplasmanı ve içerideki Gaziantepspor mücadelesi eklendi. Önceki maçlara göre Trabzonspor çok ezici miydi? HAYIR… Sadece akılcı oynadı ve son vuruşlarda isabet vardı. Düşünün Bursaspor maçında topla oynama yüzde 37. Yanal’ın kazanan kadroyu bozmaması ve istikrarlı gidişatın devamı puan tablosuna da olumlu yansıdı.

Yeni transfer Yazıcı

Mehmet Ekici olayı tabii ki can sıkıcı gelişmelerdi… Hem futbolcu adına hem de kulüp adına… Düşünün elinizde önemli bir değer var ancak transfer sürecindeki olaylar sebebiyle o değeri göz göre göre kadro dışı bırakmak durumunda kalıyorsunuz. Bu tarafını bir kenara bırakalım ve Ekici sürecinde şansı iyi kullanan isme bakalım: YUSUF YAZICI. Genç isim fırsatı kaçırmadı ve hocasının gözüne girdi. Ki Yanal da “Ekici gitti ama Yazıcı’yı kazandık” dedi.

ASBAŞKAN AHMET ÇUBUKÇU: Uzun ince bir yol

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, ligin ilk yarısının ardından yaptıkları nokta transferler ve dokunuşlarla birlikte toparlanma sürecine girdiklerini ve Osmanlı karşısında da çıkışlarını devam ettirmek istediklerini söyledi. Ersun Yanal’ın takıma önemli katkılar sağladığını vurgulayan Çubukçu, “Hocamızla birlikte planladığımız şekilde hareket ediyoruz. Uzun ve zor bir yolculuktayız ama iyi bir yoldayız ve aşama aşama ilerliyoruz” dedi.