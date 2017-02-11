Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bülent Korkmaz'dan sonra Galatasaray'da iki efsane isme daha Florya'nın kapıları kapatıldı.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in koltuğu sallanırken Galatasaray'da teknik adam koltuğu için Raşit Çetiner önderliğinde Hasan Şaş ve Tugay Kerimoğlu'nun ismi gündeme gelmişti.

Hatta, Raşit Çetiner + Hasan Şaş formülü, yöneticiler tarafından Başkan Dursun Özbek'e önerilmişti.

Ancak Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, Hasan Şaş'a da, Tugay Kerimoğlu'na da Florya'nın kapılarını kapattı.

KAPIDAN İÇERİ GİREMEZ

Levent Nazifoğlu'nun açık şekilde yöneticilere, "Ben olduğum sürece Tugay Kerimoğlu, Florya'nın kapısından içeri giremezler. Tugay Kerimoğlu, Galatasaray Kulübü'nü dava etmiş bir insan" diyerek Galatasaray Futbol Komitesi'nde görev aldığı sürece çalışmayacağının altını çizdi.

Nazifoğlu, Şaş'ın da göreve gelmesine karşı çıktığını belirtti.