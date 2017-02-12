Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı lacivertli camiada hakem hataları sebebiyle TFF'ye büyük bir tepki var. Sarı lacivertliler hakem yüzünden 3 puan kaybettiği görüşünü savunurken, maçın ardından yaşanan bir olay tepkileri daha da arttırdı. Bursaspor-Fenerbahçe maçının başlangıç saati 19.00'du. Fakat maçın hemen başında Bursaspor tribünlerinden Volkan'ın koruduğu kaleye gelen yabancı cisimler sebebiyle maç 3 dakika geç başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde ise maçın başlangıç saati olarak 19.03'ün yer alması tepkileri daha da arttırdı. Geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri maçta yaşanan olaylar sebebiyle Beşiktaş'a az ceza verildiğini savunan sarı lacivertliler TFF'nin sitesinde 1903'ü görünce adeta ateş püskürdü.