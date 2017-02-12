İngiltere Premier Lig'deki 25. hafta mücadelesinde Manchester United, konuk ettiği Watford'u 2-0 yendi. Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Manchester ekibi, bu galibiyetle ligdeki namağlup unvanını 16 maça çıkardı. Old Trafford Stadı'nda oynanan ve 75 bin 301 taraftarın takip ettiği karşılaşmada kırmızı-siyahlıları üç puana taşıyan golleri 32. dakikada Juan Mata ve 60. dakikada Anthony Martial kaydetti. İkisi üst üste olmak üzere ligdeki 13. galibiyetine imza atan Manchester United, puanını 48'e çıkardı. Dört maç aradan sonra sahadan mağlup ayrılan Watford ise 30 puanda kaldı. Öte yandan Manchester United, 1992 yılından bu yana oynanan Premier Lig'de toplam 2 bin puana ulaşan ilk takım unvanını elde etti.
Manchester United çıkışını sürdürdü
12.02.2017 - 04:34 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 04:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Premier Lig'in 25. haftasında Watford'u ağırlayan Manchester United, Mata ve Martial'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti - Kırmızı-siyahlılar, 1992'den bu yana oynanan Premier Lig'de 2 bin puana ulaşan ilk takım oldu
Etiketler : manchester united,premier lig,
446293 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/446293.aspx
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37
12
25
42
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Galatasaray
19
12
3
4
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18
20
39
4
Fenerbahçe
20
10
6
4
39
19
20
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Antalyaspor
19
9
4
6
23
22
1
31
6
Trabzonspor
20
9
3
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20
21
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30
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Bursaspor
20
8
4
8
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28
8
K.D.Ç. Karabük
20
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Osmanlıspor FK
20
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Konyaspor
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11
Gençlerbirliği
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19
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Akhisar Bld.
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Alanyaspor
20
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21
14
Kasımpaşa
19
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3
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Ç. Rizespor
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11
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16
Adanaspor
19
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19
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7
17
17
Kayserispor
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4
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Gaziantepspor
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Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
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22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
Takım
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1
Evkur Yeni Malatyaspor
20
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21
9
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2
Eskişehirspor
20
11
5
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Göztepe
19
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Giresunspor
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7
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Adana Demirspor
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Şanlıurfaspor
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Manisaspor
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Bandırmaspor
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Elazığspor
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Samsunspor
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