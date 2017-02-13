Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maç sonrası G.Saray taraftarının mağlubiyete tepkisi büyüktü. 2. Başkan Cengiz Özyalçın basına açıklama yapmaya hazırlanırken beyaz mendil sallayarak yenilgiyi protesto eden taraftarlardan biri ilginç sözler kullandı. Korumalara rağmen Özyalçın’ın yanına yaklaşan sarı-kırmızılı taraftar, “Beden eğitimi öğretmenini (Riekerink) takımın başına getirdiniz. Bu adam evinden çıkarken eşine, ‘G.Saray’ın alt yapısının başına gidiyorum’ diyerek çıktı. Siz A takımın başına getirdiniz. Bu mudur?” sözlerini kullandı. Özyalçın’ın taraftarın sözleri üzerine konuşmakta güçlük çektiği görüldü.

Kusura bakmayın

Taraftarın tepkisini anlayışla karşıladığını söyleyen Özyalçın basın mensuplarına, “Böyle bir ortam için kusura bakmayın. Bu bir taraftarın psikolojik ruh halidir” derken, “Takımın başarılı olmasını biz de isteriz. İki yan toptan gol yedik. Takımın zaafı yan toplar. Bana göre 8 puanlık bir maçtı. Kazanmak zorundaydık” şeklinde konuştu.