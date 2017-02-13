Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buz Hokeyi Arena'da oynanan karşılaşmaya kış sporlarının başarılı ülkesi Rusya hızlı başladı. Maçın ikinci dakikasında ilk golünü atan ekip ilk devreyi 15-0 önde kapattı.



İkinci devrede Rusya baskısını iyice arttırarak son devreye 27-0 önde girdi.



Üçüncü devrede Rusya organize ataklarına devam ederek karşılaşmayı 42-0 kazandı.



Maçın sonunda Türkiye Milli Takımı adına en iyi oyuncu Fahri Celepli seçilirken Rusya en iyi oyuncusu 30 numaralı formasıyla Makar Chufarov oldu.



Karşılaşmayı izlemeye gelen sporseverler Türkiye Milli Takımı'nı uzun süre alkışladı.







BUZ HOKEYİ NASIL OYNANIR?

Buz Hokeyi adından da anlaşılacağı gibi buzun üzerinde iki takımla oynanan bir spor veya oyundur. Oyuncular hokey patenlerini giyip hokey sopalarıyla diski (pakı) kontrol etmeye çalışırlar. Oyuncular diski kaleye sokarak sayı bulurlar. Takımda biri kaleci olmak üzere altı oyuncu molasız oynar. Aslen bir takımda 20'den fazla oyuncu vardır. Bir oyuncu kuralları ihlal ederse hakem ceza olarak takımı bir süreliğine 5 kişiyle oynatır. 26×56 mt. genişlikte bir alanda oynanır. 15 ya da 20 dakikalık üç devreden oluşur.