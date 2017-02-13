Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol, sahasında Darüşşafaka Doğuş'a 89-85 mağlup oldu.

İlk periyotta Rautins ile hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 25-20 önde tamamladı.

2'nci periyotta çekişmeli geçen mücadelede Jefferson ve Wanamaker'in karşılıklı sayıları ile ilk yarı 48-47 sona erdi. 

3'üncü periyoda iyi başlayan Darüşşafaka Doğuş Anderson ve Zizic'in sayılarıyla, periyodu 69-67 önde bitirdi.

Karşılaşmanın son periyodunda mücadele, Darüşşafaka Doğuş'un 85-89 üstünlüğüyle sonuçlandı.