Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol, sahasında Darüşşafaka Doğuş'a 89-85 mağlup oldu.
İlk periyotta Rautins ile hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 25-20 önde tamamladı.
2'nci periyotta çekişmeli geçen mücadelede Jefferson ve Wanamaker'in karşılıklı sayıları ile ilk yarı 48-47 sona erdi.
3'üncü periyoda iyi başlayan Darüşşafaka Doğuş Anderson ve Zizic'in sayılarıyla, periyodu 69-67 önde bitirdi.
Karşılaşmanın son periyodunda mücadele, Darüşşafaka Doğuş'un 85-89 üstünlüğüyle sonuçlandı.