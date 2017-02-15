Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını ancak turu geçmek için ne yapmaları gerektiğini bildiklerini söyleyen Advocaat "İyi bir rakiple karşılaşacağız. Turun ilk maçı bizim için çok büyük önem teşkil ediyor. İyi skor almalıyız, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Sahaya her zaman kazanmak için çıkıyoruz. Bunu kontratakla da başka bir taktikle de yapabilirsiniz. Bu da elinizdeki oyunculara ve onların özelliklerine bağlı. Biz ikisinin arası bir oyun tarzı tercih edeceğiz" dedi.

Hollandalı teknik adam, bir Rus gazetecinin "UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak mı, ligde Beşiktaş'ı kovalamak mı?" sorusuna "Bu soruya 'Her ikisini de başarmak isterim' yanıtını vermek kolay cevap olurdu. Bazen hayatta tek seçenek üzerinde yoğunlaşmanız gerekiyor. Tercih etmek zorunda kalırsam Avrupa'yı kazanmak isterim" cevabını verdi.

Advocaat, Krasnodar'ın 2 aydan fazla bir süredir resmi maç oynamamasının kendileri için bir avantaj olmadığını düşündüğünü aktardı.

İstanbul'da bıraktığı sarı-lacivertli golcü futbolcu Robin van Persie için Advocaat, "Şu anda bizimle olmamasının sebebi antrenman yapacak olmasıdır. Bu antrenmanlar sonunda daha hazır hale gelecek. Bu yüzden Türkiye'de." değerlendirmesinde bulundu.

Advocaat, Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike'yi Rusya'ya getirdiğini, Volkan Şen'in ise kadroda olmadığını kaydetti.

Hollandalı teknik adam, maçın oynanacağı Krasnodar Stadı'nı da överken, "Stadınız çok güzel ama bu kadar güzel stat yapabiliyorsanız daha iyi bir havalimanı da yapabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustaedter ise zor bir rakiple karşılaşacaklarını ancak iyi sonuç almak için ne yapmaları gerektiğini bildiklerini ifade etti.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, Krasnodar maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Krasnodar Stadı'nda teknik direktör Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmana sarı-lacivertli futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.