Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde yarı finale çıkabilmek için perşembe günü Lyon karşısında tarihi bir sınav verecek. Bu maç öncesi siyah-beyazlıların rakibi Lyon’u ise büyük bir telaş almış durumda. Lyon’da oynanan ilk maçta taraftarların sahaya girmesi üzerine maçın yaklaşık 50 dakika geç başlamasının şokunu atlatamayan Fransız kulübü, önceki gün de bir başka travma yaşadı. Bastia deplasmanında tribünden atlayan taraftarların Lyonlu futbolculara saldırmasıyla karşılaşma yaklaşık 1 saat gecikmeyle başlarken, olayların devre arasında da devam etmesi üzerine karşılaşma iptal edildi. Üst üste oynadığı iki maçta yaşanan olaylar Lyon’u iyice gerdi.



Bastia daha yumuşak kalır

Lyon’daki ilk maç sonrası olayların sorumlusu olarak Türk taraftarları gösteren ve “İstanbul’daki maç seyircisiz oynanmalı” diyerek büyük tepki çeken Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas da kritik rövanş öncesi söylemlerindeki şiddetin dozunu artırdı. Bastia maçındaki olaylar sonrasında gözü iyice korkan Aulas, “Burada bunlar yaşanıyorsa, kim bilir İstanbul’da bizi neler bekliyor olacak” dedi. Her şeye rağmen Türkiye’ye ‘savaşa’ gitmediklerini söyleyen Aulas, “Oyuncularım perşembe günü aileleri için çok korkuyor ve bunca olaydan sonra artık oynamak istemiyor. Orada ateşli bir atmosfer olacak. Ama oyuncularım dik durmalı ve sahada işini yapmalı” dedi.



UEFA kararı bugün açıklayacak

Lyon-Beşiktaş maçındaki olaylar için dün yapılması beklenen UEFA Disiplin Kurulu toplantısı paskalya tatili sebebiyle ertelendi. Kurulun bugün toplanması ve cezaların açıklanması bekleniyor. Uzmanlar UEFA’nın siyah-beyazlı temsilcimize para cezası vereceğini belirtirken, Lyon’a ise ağır ceza gelmesi gündemde. Donanımlı bir savunma hazırlayan Beşiktaş UEFA’ya verdiği dosyayı video ve fotoğraflarla zenginleştirmişti.