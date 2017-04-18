Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile 20 Nisan Perşembe günü yapacağı rövanş maçı için Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic görevlendirildi. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Vodafone Arena'da saat 22.05'te başlayacak maçta Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic üstlenecek. Nemanja Petrovic'in dördüncü hakem olacağı mücadelede, Nenad Djokic ile Danilo Grujic ilave yardımcı hakemlik yapacak.
Beşiktaş-Lyon maçına Sırp hakem
18.04.2017 - 10:59 | Son Güncelleme: 18.04.2017 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vodafone Arena'da perşembe günü yapılacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçını Milorad Mazic yönetecek.
Etiketler : Beşiktaş,Olympique Lyon,sırp harem,
465759 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/465759.aspx
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4
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45
50
5
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8
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3
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Akhisar Bld.
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30
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35
49
14
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5
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27
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28
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