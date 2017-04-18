Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar

11. dakikada Giresunspor’da Dodo’nun uzaktan sert şutun top üstten auta çıktı.

36. dakikada Adana Demirspor’da sol kanattan Leroy’un sert ortasında Pote kafa vuruşunda meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-0

60. dakikada Adana Demirspor’da Alican çalımlar ile ceza alanına girdi kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Giresunspor savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

71. dakikada Rızvan’ın ortasında Özgür Can’ın yarın volesinde top üstten az farkla auta çıktı.

76. dakikada Volkan Okumak’ın şık vuruşunda kaleci Zülküf topu kornere çeldi.

81. dakikada Hüsamettin’in sol kanattan ortasında Özgür Can gelişine vurdu topu filelerle buluşturdu. 1-1

84. dakikada Giresunspor’da Volkan Okumak’ın ceza alanı çizgisi üzerinden şutunda top ağlarla buluştu. 1-2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Malok xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Emin Yıldırım xx

Adana Demirspor: Fevzi x Göksu x, Servan x (Zülkük dk. 45 x), Mehmet x (Berat dk. 88 x), Mustafa x, Pote xx, Oğuzhan x, Raspopovic x, Alican x, Serkan x, Leroy x (Tiago dk. 62 x)

Yedekler: Sercan, Waldison, Onur, Berkay

Teknik Sorumlu: Çağdaş Mavioğlu

Giresunspor: Eser xx, Dimitriadis xx, Abwo x (Volkan dk. 61 xx), Recep xx, Özgür Can xx, Rızvan xxx, Dodo xx (Tomic dk. 75 x), Onur xx, Özgür Yılmaz xx, Dilaver xx (Promise dk. 56 xx), Hüsamettin x

Yedekler: Anıl, Cihan, Çağrı, Çağlar

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Goller: Pote (dk. 36) (Adana Demirspor), Özgür Can (dk. 81), Volkan (dk. 84) (Giresunspor)

Kırmızı kart: Fevzi (dk. 45) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Oğuzhan, Mehmet, Servan, Tiago (Adana Demirspor), Dodo, Özgür Can, Volkan (Giresunsor)

"MÜTEVAZİ KADROMUZDA GİRESUN’DA BİR HİKAYE YAZMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Girensunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, “Maçı kaybetsek bizim adımıza çok kötü olurdu” dedi.

TFF 1. Lig’in 28. haftasında Adana Demirspor evinde Giresunspor ile karşılaştı. Mücadeleden Giresunspor 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Girensunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, “Adana’da çok zorlu bir müsabaka olacağını biliyordum. Adana Demirspor zorlu bir takım. Geçen hafta Eskişehir’i kendi sahasında sürklase etti. Bu nedenle bu maç bizim adımıza çok daha zor ve önemli bir hal aldı. Burada beraberlik bile işimize yaramazdı. İstediğimiz gibi oyunu forsa etmeye başladığımız dakikalarda yediğimiz gol bizi zor durumda bıraktı. Sonra oyuna hakim olduk, pozisyonlar kazırdık ama oyuna yaptığımız müdahalelerle sonuca gittik. Bu maçı kaybetsek bizim adımıza çok kötü olur. Bir hikaye yazmaya çalışıyoruz Giresunspor’da. Bir iki deplasmanda istediğimiz sonucu alamamıştık. Bu maçı kazanmamız bu açıdan da çok iyi oldu. 10 kişi kalan takım çok daha dirençli hale gelebiliyor. Onun için 11-11 devam etse nasıl olurdu çok bir şey söylemek mümkün değil. 6 tane final maçımız var, Malatya’da bunlardan bir tanesi. Cumartesi günü bizim için çok zorlu geçecek. En iyi savunma önde yapılan savunmadır, biz onu yapmaya çalıştık. Demirspor’un seyircisi müthiş, Adana zor bir deplasman. Tabii ki tedbirli başladık. Ama oyunumuzu hak ettiğimizi söyleyebilirim. Mütevazi şartlarımızda bir hikaye yazmaya çalışıyoruz, diğer takımların imkanları çok daha fazla. Bu sebeple onlardan daha fazla çalışmak, çaba sarf etmek zorundayız. O nedenle Cumartesi günü bizim için çok çok önemli” şeklinde konuştu.

ADANA DEMİRSPOR CEPHESİ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu’nun ceza olduğu maçta basın toplantısında bulunan Teknik Sorumlu Çağdaş Mavioğlu, “11 kişi kalsaydık sahadan galip ayrılırdık” dedi.

TFF 1. Lig’in 28. haftasında Adana Demirspor evinde Giresunspor ile karşılaştı. Mücadeleden Giresunspor 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından yarımcısı antrenör Çağdaş Mavioğlu, “Oyunun ilk devresinde savunma anlamında kısmen iyi işler yaptık, hücum anlamında istediğimizi yapamamamıza rağmen golü bulduk. 44. dakikada golü engelleme çabasındaki kalecinin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldık. İkinci yarıda kontralarla ikiyi bulabileceğimizi de düşünüyorduk ama 2 dakika içinde konsantre eksikliği ile 2 gol yedik. Bu skor maçtan önce hiç düşünmediğimiz bir skordu üzgünüz. İkinci devrede 11 kişi devam etseydik düzeltebileceğimiz şeyler vardı. Oynamak istediğimiz oyunun stratejini 10 kişi kalınca gerçekleştiremedik. 11 kişi kalsaydık sahadan galip ayrılırdık. Leroy da Tiago’da çok kaliteli oyuncular. Rakip bu tip oyunculara önlem alıyor. Biraz geri yaslanmamızdan dolayı ikinci yarı Tiago’nun oyun formatına pek uygun değildi. 10 kişi kalmamız yüzünden skoru koruyamadığımızı düşünüyorum” dedi.