Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor bir yandan Avrupa hesapları yaparken diğer taraftan gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Rus ekibi CSKA Moskova’da forma giyen Zoran Tosic favori adaylar arasına girdi. Manchester United geçmişi de olan Sırp futbolcunun orta sahanın sağ ve sol kanadında oynayacak özelliklere sahip olması bu transferi cazip kılıyor. Ayrıca Zoran Tosic’e sözleşmesi sezon sonunda biteceği için herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek. Bordo-mavili yönetimin 29 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşmek için Rusya’ya bir yetkiliyi en kısa zamanda göndereceği öğrenildi.

Yanal ona hayran

Yıldız oyuncunun menajeriyle şartları görüşecek olan yönetim eğer rakamda anlaşma sağlarsa Zoran yeni sezonun ilk transferi olacak. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Sırp futbolcunun maçlarını seyrederek hayran kaldığı ve yönetime “Eğer bize gelirse büyük işler yapar. Tam aradığım isim” dediği öğrenildi. Trabzonspor’un son oynadığı G.Saray ve Beşiktaş maçlarını seyredip atmosfere hayran kalan ve gelecek sezonki proje hakkında bilgiler edinen Tosic’in de bordo-mavililere gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Oyuncunun bonservisinin olmamasından dolayı yıllık 2 milyon avro civarında bir ücret istemesi bekleniyor.