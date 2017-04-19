Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da yönetim, teknik heyet, futbolcu, taraftar Fenerbahçe derbisinden başka bir şey düşünmüyor. Sarı-kırmızılı camia 23 Nisan’a kilitlenmiş durumda. Ya büyük bir deprem yaşanacak ya da fırtına dinecek. Derbi hazırlıkları başladığından beri de kafalardaki en büyük soru işareti Teknik Direktör Igor Tudor’un, Sneijder’le ilgili vereceği karardı. İkili arasındaki problem ayyuka çıkarken, Hollandalının profesyonelce davranmasıyla kişisel problemler bir kenara konulmuştu. Sneijder’in hırsından ve isteğinden etkilenen Tudor da ilk planda Sneijder’i 11’e yerleşmişti. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe maçlarındaki karnesini inceleyen Tudor artık Sneijder’i 11’e mühürledi.

Sneijder’le 4 galibiyet

Wesley Sneijder, son dakika bir aksilik çıkmadığı takdirde Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un derbideki en büyük kozlarından biri olacak. 2013 yılında Florya’ya ayak basan Hollandalı futbolcu, şu ana kadar 11 Fenerbahçe derbisi gördü. Sneijder bu 11 maçtan 2’sini sakatlık sebebiyle kaçırdı. Galatasaray, Sneijder’siz çıktığı 2 maçta da rakibine mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar Hollandalının oynadığı 9 maçın 4’ünü ise kazanmayı başardı. Sneijder’in oynadığı maçlarda Fenerbahçe’ye 2 defa kaybeden sarı-kırmızılılar bir maçta da rakibine penaltılarla boyun eğdi.