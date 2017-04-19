Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava 16. duruşmasıyla devam etti. Soma Kömür İşletmeleri AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik olmak üzere 6’sı tutuklu, 51 sanığın yargılandığı davada savcı Şükrü Akyıl, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından madende sabotaj yapıldığı iddiası kapsamında Manisa Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturmayı gerekçe göstererek ek süre talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti davayı 11 Temmuz 2017 tarihine erteledi. Öte yandan, taleple ilgili şerh koyan Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, Manisa Cumhuriyet Savcılığındaki FETÖ’nün sabotaj iddiası soruşturması sonucunu beklemeden Savcı Şevket Akyıl’dan mütalaasını 11 Temmuz’da vermesini istedi.
Soma davası 11 Temmuz’a ertelendi
19.04.2017 - 14:40 | Son Güncelleme: 19.04.2017 - 14:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Soma davasının 16. duruşmasının 2. oturumunda sanık avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından dava 11 Temmuz 2017’ye ertelendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Soma davas,
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