UEFA Lyon-Beşiktaş maçında çıkan olaylar sebebiyle skandal bir karara imza attı. Hem olayların suçlusu Fransız kulübüne hem de Beşiktaş’a aynı cezayı uyguladı. Buna göre her iki kulüp de 2 yıl ertelemeli olarak Avrupa’dan 1 yıl men cezası aldı. Beşiktaş bugünkü maç dâhil 2 yıl boyunca taraftarının çıkaracağı en ufak bir olayda bile Avrupa’dan 1 yıl men-edilecek. O gün maskeli Lyon taraftarlarının kadın, çocuk demeden Beşiktaş tribünlerine saldırmasına, sahaya inmelerine rağmen iki kulüp de ‘aynı suçu işlemiş’ gibi değerlendirildi. Öyle ki maç sonrası her türlü provokatif açıklamaları yapan Lyon Başkanı Aulas bile, “Beşiktaş için maç öncesi bu ceza ağır oldu” demek zorunda kaldı.

Lyon’un sevk maddeleri çoktu

Oysaki her iki kulübün disipline sevk maddeleri bile açıkça farklıydı. Lyon, havai fişek kullanımı, merdiven boşluğu bırakılmaması, yetersiz organizasyon ve Lyon’un ikinci golünden sonra sahaya taraftarların girmesi sebebiyle sevk almıştı. Beşiktaş ise, havai fişek kullanımı, yabancı madde atılması ve taraftar olayları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. İki kulübe uygulanacak disiplin maddeleri de farklıydı.

Kulüpten sakinlik uyarısı

UEFA’nın cezaları pazartesi günü açıklaması bekleniyordu ama şok karar maçtan sadece bir gün öncesi verildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada taraftara seslenilerek, “Bu karar kulübümüz tarafından haklı görülebilir ve kabul edilebilir değildir. UEFA’ya gerekli itirazlarımızı yaparak süreci takip edeceğiz. Bu noktada taraftarlarımıza ve camiamıza önemli görevler düşmektedir. Sükunetimizi korumalı, Beşiktaşımızı zor durumda bırakacak centilmenlik dışı tüm hâl ve hareketlerden uzak durmaya özen göstermeliyiz” denildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de ceza açıklamasından saatler önce, “DHKP-C terör örgütünün Beşiktaş-Lyon maçında taraftarların arasına karışarak provokasyon yapacağını duydum. Sağduyulu olalım” uyarısı yaptı.

Soros hazır buralardayken

Gezi olaylarının arkasındaki isim olan Soros’un önceki gün Türkiye’ye gelmesi. Taksim’den referandum bitmesine rağmen ayrılmak bilmeyen BBC başta olmak üzere yabancı ülke canlı yayın araçlarının bulunması akıllara, “Yeni bir tezgâh hazırlanıyor” ihtimalini getirdi. Referandum sonrası Türkiye’yi karıştırmak ve yeni bir ayaklanmanın fitilini ateşlemek için yurt içi ve dışındaki hainler için fırsat kollandığı sık sık dillendiriliyordu. Öte yandan bu gelen cezanın Kara Kartal’ın en büyük gücü olan taraftarını da dizginleme görevi göreceği su götürmez bir gerçek. Bu arada UEFA iki kulübe de 100’er bin avro para cezası verdi.